Italiano muore in Francia: Sebastiano, 41 anni, ucciso a coltellate dalla compagna

Un italiano di 41 anni, Sebastiano Ciara, è morto in Francia, ucciso dalla compagna nel corso di una lite domestica. È successo il 31 agosto a Evry, in provincia di Essonne, a sud di Parigi, ma la notizia è stata resa nota solo oggi: l'uomo, originario della Ciociaria, sarebbe stato ammazzato con una coltellata dalla convivente, una donna di 38 anni, che è stata arrestata.

A darne notizia è Luigi Vacana, vicesindaco di Gallinaro, centro in provincia di Frosinone, paese dove vivono i parenti della vittima. «La nostra comunità scioccata - scrive Vacana su Fb - si stringe intorno ai genitori di Sebastiano, nello straziante dolore per questa tragedia». In base a quanto si apprende l'uomo viveva da tempo in Francia. Le autorità transalpine, spiegano i media francesi, hanno avviato una indagine per chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Settembre 2022, 18:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA