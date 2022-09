Omicidio-suicidio, uccide l'ex compagna e si impicca: «Non si rassegnava alla fine della relazione»

Omicidio-suicidio nel brindisino, a Villa Castelli, dove una donna di 47 anni è stata uccisa a colpi di pistola dal suo ex compagno, che si è poi suicidato impiccandosi nella sua abitazione. È accaduto questa mattina: secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, la donna stava andando a lavorare in un'azienda tessile quando l'uomo l'ha raggiunta per ucciderla.

La vittima si chiamava Giuseppina Fumarola e aveva due figli nati da una precedente relazione con un altro uomo. Sul luogo dell'omicidio, a pochi metri dall'ingresso dell'azienda tessile dove lavorava la vittima, sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale di Villa Castelli. L'assassino, che è stato ritrovato impiccato nella propria abitazione, si chiamava Vito Sussa. Secondo gli inquirenti l'uomo non accettava la fine della relazione con la vittima.

A casa di Vito Sussa sarebbero stati ritrovati e sequestrati tre fucili e una pistola. Gli inquirenti hanno anche acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza esterna dell'azienda tessile nei pressi della quale è stata uccisa la donna mentre stava andando al lavoro. Alcune colleghe della vittima hanno accusato un malore dopo la scoperta dell'omicidio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Settembre 2022, 11:04

