Strada romana scoperta in Scozia: era "sepolta" in un giardino di una casa. Sotto choc i proprietari

Un'antica strada romana scoperta a 2mila anni dalla sua realizzazione in Scozia. Gli storici hanno definito l'infrastruttura come la "più importante nella storia scozzese". La strada è stata trovata in un giardino nei pressi di Stirling. Percorsa da figure chiave della storia britannica, come Guglielmo il Conquistatore, Oliver Cromwell e tutti i re e le regine di Scozia, è una testimonianza vivente del dominio di Roma.

La strada lastricata fu costruita dalle legioni romane del generale Giulio Agricola nel I secolo d.c. e avrebbe collegato a un guado attraverso il fiume Forth per raggiungere le Highlands e la città di Stirling, l'ex capitale scozzese, motivo per cui molti personaggi della storia l'hanno percorsa nei secoli passati.

Ancient Roman Road Found In Stirling Garden



2,000 years old, a cobbled road built by the Roman armies of general Julius Agricola in the first century on their way to the Highlands, it was used by William the Conqueror, Cromwell and probably every King and Queen of Scotland.