Fa uno scherzo alla sorella e le nasconde lo smartphone sul tetto, 17enne perde l'equilibrio e muore

Voleva fare uno, ma la trovata si conclude in modo drammatico. Danielle Marag, 17enne di Holloway, a nord di Londra, si era arrampicata sulperalla sorella e godersi la scena di quando si sarebbe accorta che lo aveva perso. Un gioco tra sorelle che però è finito in tragedia.La ragazza si sarebbe arrampicata dal lucernario della mansarda, ma una volta sul tetto avrebbe perso l'equilibrio ed è caduta a terra. Purtroppo per la ragazza non c'è stato nulla da fare, le lesioni cerebrali erano talmente gravi da averla uccisa sul colpo. Quella sera, come riporta il Daily Mail, la ragazza stava studiando per l'esame della patente ed era in camera con la sorella 14enne.«Era felice nella vita, faceva tante cose. Non ha mai perso un giorno a scuola. Era solo un'adolescente normale. Quel giorno era piuttosto eccitata perché stava per fare l'esame teorico di guida. Non aveva voluto nemmeno uscire con noi a pranzo perché voleva restare a casa per studiare», così ha raccontato il padre della ragazza. Tuta la famiglia è sconvolta per l'accaduto e continuano ad avere davanti agli occhi la terribile scena: «Dopo poco ho sentito un tonfo. Ho visto la mia finestra fracassata, ho guardato fuori e l'ho vista sul pavimento».