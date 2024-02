Scacchi, bambino fa la storia: a 8 anni, 6 mesi e 11 giorni è il più giovane a battere un grande maestro. «È surreale»

di Redazione Web

Nuovo record negli scacchi. A fare la storia è stato Ashwath Kaushik, che a 8 anni, 6 mesi e 11 giorni è diventato il giocatore più giovane di sempre a battere un grande maestro in un torneo classico. L'impresa è avvenuta nel quarto round del Burgdorfer Stadthaus Open in Svizzera, vincendo la sifda contro il polacco 37enne Jacek Stopa.

«È stato davvero emozionante e sorprendente», ha detto Kaushik a Chess.com, la community globale sul gioco degli scacchi. «Mi sono sentito orgoglioso del mio gioco e di come l'ho portato avanti, soprattutto perché a un certo punto ero in svantaggio, ma poi sono riuscito a recuperare», ha spiegato.

Ashwath Kaushik. Foto: Album di famiglia

«È surreale»

Nato in India e residente a Singapore, il bambino fenomeno degli scacchi si era già fatto un nome vincendo numerosi tornei giovanili in tutto il mondo, diventando in particolare il campione del mondo Under 8 Rapid nel 2022.

Il record precedente, ha ricordato la Cnn, era stato stabilito solo il mese scorso da Leonid Ivanovic, bambino serbo di otto anni, che era diventato il primo giocatore sotto i nove anni a battere un grande maestro in una partita classica. Ashwath gli ha però sfilato il primato, essendo cinque mesi più giovane quando ha battuto Stopa.

«È surreale», ha detto emozionato il papà. «Nella nostra famiglia non c'è alcuna tradizione sportiva», ha sottolinato.

