Sanna Marin divorzia dal marito Markus Raikkonen dopo 19 anni insieme: «Rimarremo migliori amici»

Sanna Marin ha divorziato dal marito dopo 19 anni insieme. La premier finlandese uscente ha annunciato la fine del matrimonio con Markus Raikkonen sui social. «Siamo grati per i 19 anni insieme e per la nostra amata figlia. Rimarremo migliori amici. Continueremo a trascorrere del tempo insieme come famiglia e tra di noi», hanno scritto in storie separate su Instagram. «Ci auguriamo che rispetterete la nostra privacy. Non commenteremo oltre la questione», ha aggiunto Marin.

Sanna Marin, la vita privata

Sanna Marin e il marito hanno una figlia di cinque anni.

I video in discoteca

Nell'agosto dello scorso anno, Sanna Marin è stato filmata segretamente mentre ballava (in atteggiamento intimo) con il cantante finlandese Olavi Uusivirta, 39 anni, scatenando il gossip su una presunta relazione, smentita dal diretto interessato.

