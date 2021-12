Finlandia, va in discoteca nonostante sia stata a contatto con un positivo: la premier Sanna Marin nella bufera

Caos in Finlandia. La premier Sanna Marin ha scatenato polemiche a non finire dopo essere andata in discoteca, pur sapendo di essere entrata in contatto con un positivo al Covid-19. È successo sabato scorso, quando la giovane leader si è recata a una festa in un noto locale di Helsinki, poco dopo l'annuncio che il ministro degli Esteri, Pekka Haavisto, con cui Marin è in contatto quotidiano, aveva contratto il coronavirus.

Nel Paese scandinavo è subito scoppiata la bufera e dopo le critiche ricevute, la premier socialdemocatrica si è scusata sui social: «Avrei dovuto valutare meglio la situazione. Mi dispiace non averlo fatto». Tuttavia, prima di scusarsi, la premier si è difesa affermando: « Inizialmente mi è stato detto di non dover stare in isolamento avendo ricevuto due dosi di vaccino, ma poi ho ricevuto un messaggio dei servizi sanitari e della polizia di sicurezza che mi diceva di evitare comunque i contatti sociali. Sms di cui non mi sono accorta perché avevo lasciato a casa il cellulare di servizio».

Secondo quanto riporta la Bbc, quando il giorno dopo si è accorta del messaggio, la premier ha fatto immediatamente un tampone ed è risultata negativa. Secondo le linee guida Covid finlandesi, chiunque abbia una doppia dose di vaccino non ha bisogno di isolarsi se entra in contatto con un caso positivo.

