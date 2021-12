Paura lockdown, saldi già iniziati a Londra: da Harrods a House of Fraser sconti fino al 70%

Aumentano i contagi nel Regno Unito e Harrods corre ai ripari, i celebri magazzi di Knightsbridge a Londra hanno anticipato i saldi natalizi che normalmente partono il 26 dicembre. Secondo quanto riporta il giornale on line Londraitalia.com, la scelta è dovuta al fatto che il premier Boris Johnson sta valutando eventuali restrizioni da mettere in campo subito dopo Natale e, per non veder sfumati milioni di sterline di probabile incasso, Harrods ha preferito anticipare i tempi. Ma non sono gli unici. Svendite con sconti fino al 70% sono comparse in molti negozi di Londra come John Lewis, Asos e House of Fraser.

Il settore del commercio al dettaglio in Gran Bretagna ha visto crollare la vendite perché i clienti in molti casi hanno preferito comprare on line ed evitare così file ed assembramenti con il rischio del contagio. La conferma - riporta Londraitalia.com - giunge dall’88% della crescita degli acquisti di capi di abbligliamento in UK passata esclusivamente per le piattaforme web nel paragone tra la seconda metà del 2021 e la corrispettiva del 2020. Dal punto di vista economico, la società di dati Retail Economics stima che metà dei 51 miliardi di sterline spesi complessivamente per gli indumenti nel corso del 2021 saranno online.

