Sacerdote faceva esorcismi praticando sesso orale, denunciato

Martedì 11 Giugno 2019, 21:06

Faceva. William Weaver,presbiteriana di Linden, nel New Jersey, di 69 anni, avrebbe praticato acon la scusa di allontanare il demonio dalle loro anime. Il sacerdote è stato denunciato dalle vittime che hanno raccontato cosa sono stati costretti a subire in un momento per loro di grande fragilità.Il sacerdote era molto amato dalla comunità, così una delle vittime, in un momento di grande disperazione e conflitti con la sua famiglia si è rivolto a lui. L'uomo ha raccontato di aver partecipato a degli esorcismi, Weaver utilizzava piume, gemme e altri amuleti, una moneta su cui era raffigurato un angelo e alcuni sacchetti di plastica con la chiusa a zip. La vittima racconta che il sacerdote gli ha detto di restare immobile, poi ha iniziato a toccarlo, a baciarlo poi ha praticato sesso orale dicendo che avrebbe analizzato lo sperma.La stessa dinamica che hanno descritto altre pre persone, così per il sacerdote è scattata la denuncia. Weaver ha annunciato le sue dimissioni dalla chiesa ed è stato accusato di abusi sessuali e idolatria.