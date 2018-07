Ryanair, paura in volo: atterraggio d'emergenza e 33 passeggeri in ospedale

Un volo Ryanair è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza in Germania per la depressurizzazione della cabina. L'aereo, partito nella serata di venerdì da Dublino e diretto nella località croata di Zara, è atterrato a Hahn, non lontano da Francoforte. Tra le 189 persone a bordo, riferisce l'agenzia Dpa, 33 sono state condotte in ospedale per controlli di routine.

Tanta paura e attimi di vero panico a bordo. Nonché vacanza rovinata per chi pensava di trascorrere giornate di relax al mare della Croazia.

