Ruba torte di lusso per rivenderle a basso prezzo, fattorino nei guai

Mercoledì 11 Settembre 2019, 10:36

La sua mansione era quella di consegnaredecisamente costose, prodotte da una pasticceria di lusso, a vari acquirenti, quasi sempre hotel a cinque stelle. Un, però, faceva sparire diversi prodotti e li rivendeva a basso prezzo, ottenendo un certo guadagno. Per questo motivo, l'uomo è stato denunciato e ora rischia grosso., un uomo di New York, era stato assunto da pochi mesi dalla pasticceria Lady M Confections quando aveva iniziato a far sparire diverse, realizzate con ingredienti ricercati e vendute per cifre esorbitanti. Una sola torta, ad esempio, poteva valere fino a 90 dollari (oltre 80 euro), ed è per questo che l'uomo aveva pensato di rivenderle di nascosto ad altri acquirenti ad un prezzo decisamente più basso. Per lui, si trattava di un notevole guadagno extra, ma un simile andazzo non poteva continuare.I proprietari della pasticceria, come riporta l'Independent , avevano notato che nei conti c'era qualcosa che non andava. Dopo aver scoperto che i loro stessi prodotti erano disponibili presso dei rivenditori non autorizzati, i loro sospetti si erano concentrati proprio sui fattorini. Dopo diversi controlli, come ad esempio la visione delle registrazioni di alcune telecamere a circuito chiuso o la connessione con la rete wi-fi della pasticceria dello smartphone di Lliviganay, è immediatamente scattata la denuncia. L'uomo, che lavora presso quella pasticceria dal 2017, avrebbe iniziato a trafugare le torte extra-lusso per rivenderle un anno dopo. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe rubato e rivenduto più di 1000 torte, causando all'azienda una perdita di circa 80mila euro. Dopo una lunga battaglia legale, Lliviganay è stato imputato e la sentenza è stata fissata al prossimo 24 settembre.