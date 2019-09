«Il bambino fuma sugli spalti»: rabbia e indignazione sui social, ma la verità è un'altra VIDEO

Fenerbahçe ve Bursaspor'un çocuklar için düzenlediği maçtaki görüntüye bak ahdsahjadshjajhajh pic.twitter.com/2WPsqTpLrU — Nikola (@objektifdegilim) September 8, 2019

ÇOCUK DEĞİL 36 YAŞINDAYMIŞ AKSJLADSJKLADSKJLDASJKLKLJ pic.twitter.com/HR9BKWsGNi — Nikola (@objektifdegilim) September 8, 2019

Martedì 10 Settembre 2019, 11:48

L'immagine di primo acchitto era scioccante:, e uno dei due fumava. Ma la verità era molto diversa. Accade in, dove sui social è montata l'indignazione dopo che, durante il post partita della partita tra Bursaspor e Fenerbahce alla Timsah Arena di Bursa, le telecamere hanno inquadrato iIn realtà, se uno dei due era effettivamente un bambino, il fumatore al suo fianco è un 36enne: un uomo a tutti gli effetti, con la sola peculiarità di avere un viso giovane e senza un filo di barba. L'ennesimo esempio di come l'apparenza inganna, e di come spesso sui social esplodono "casi" veri e propri basati sul nulla.