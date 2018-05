Royal Wedding, conto alla rovescia per le nozze tra Harry e Meghan

Meghan Markle, nel suo liceo una festa per celebrare il Royal Wedding con Harry​

A tre giorni dal '' fervono i preparativi per le nozze tra il. Insu Leggo il video delle prove, svolte a, dai militari della Guardia della Regina Elisabetta, che comprendono diversi reggimenti dell'esercito britannico. La '' si esibirà in occasione del matrimonio, che sarà celebrato nel, e la parata militare va quindi praticata con la massima precisione in vista dell'evento.Ad assistere alle nozze, in programma sabato prossimo, all'interno del castello di Windsor, saranno 600 invitati ufficiali e altri 2640 cittadini comuni, selezionati dai Lord Luogotenenti della Corona. C'è grande attesa per i tanti vip, alcuni dei quali compariranno anche tra i 200 invitati alla festa serale: la famiglia Beckham al gran completo, ma oltre a Victoria ci saranno anche le altre Spice Girls (ormai prossime alla reunion), Chris Martin con i Coldplay, Ed Sheeran, le attrici Cara Delevingne (amica di Harry) e Priyanka Chopra (amica di Meghan) e ovviamente Elton John, grande amico di Harry ma soprattutto di sua madre, Diana. Tra gli invitati ufficiali ci sono Barack Obama e sua moglie Michelle: l'ex presidente degli Stati Uniti è diventato molto amico di Harry in questi anni, al di là dei rapporti istituzionali, ma il mancato invito di Donald Trump e sua moglie Melania potrebbe causare un piccolo incidente diplomatico.A celebrare il matrimonio sarà l'arcivescovo di Canterbury. La carrozza, trainata da due cavalli appartenenti alla famiglia reale, farà un lungo percorso lungo la cittadina di Windsor. Sicuro testimone di nozze di Harry sarà il fratello William, mentre Meghan potrebbe scegliere come damigelle d'onore le amiche Priyanka Chopra e Serena Williams, anche lei invitata vip del 'Royal Wedding'. I due figli maggiori di Kate e William, George e Charlotte, saranno protagonisti: il primo porterà il cuscino con le fedi, la seconda invece spargerà fiori al passaggio della sposa.Il rigido protocollo della famiglia reale impone determinati riti e comportamenti non solo ai protagonisti, ma a tutti gli invitati. Meghan porterà, ad esempio, un bouquet con un ramo di mirto, una tradizione risalente all'epoca vittoriana, ma ci sono regole severe a cui dovranno sottostare tutti. Assolutamente vietate effusioni pubbliche, così come tenere il mento non parallelo al terreno (se tenuto troppo in alto è ritenuto sinonimo di superiorità e altezzosità, se tenuto in basso di mancanza di sicurezza) o rimproverare gli amati Corgi della regina. La sovrana sarà la prima a svolgere ogni azione, anche durante il pranzo, e tutti dovranno seguire il suo esempio, senza il rischio di precederla.Sarà lo chef reale Mark Flanagan a preparare i pasti per gli inviati, dopo aver studiato, sulla base dei desideri di Harry e Meghan, un menù dalla forte componente biologica e che presenta molti ortaggi tipici della Gran Bretagna. Tra tartine e 'bowl dishes' di ogni genere e gusto, ci sarà ancora una volta un po' di Italia al 'Royal Wedding': come già accaduto in occasione delle nozze di William e Kate e, ancora prima, di Carlo e Diana, l'azienda Pelino di Sulmona fornirà i confetti. Sembra bandito, invece, il rito del taglio della torta nuziale: gli invitati riceveranno una bomboniera contenente una dose monoporzione.