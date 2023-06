Roberta Metsola al Tg2: «Berlusconi un grande europeo, non lo dimenticheremo. Pnrr? L'Italia sta facendo il possibile»

«Silvio Berlusconi è stato un combattente che ha fondato e guidato il centrodestra in Italia ed è stato un protagonista della politica per generazioni. Il suo partito ha contribuito a passaggi cruciali della storia europea e della storia della Repubblica italiana. Per me è stato un grande europeo». Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola in un'intervista al Tg2.

Le parole di Metsola al Tg2

«Oggi siamo qui per piangere l'uomo che ha lasciato il segno e che non sarà dimenticato. E poiché è stato dichiarato lutto nazionale in Italia la bandiera italiana sventolerà a mezz'asta anche nelle sedi del Parlamento europeo», ha spiegato Metsola.



Ricordando un aneddoto legato a Berlusconi la presidente del Pe ha raccontato che «nel 1994 i miei genitori mi dicevano: 'guarda, quest'uomo è diventato primo ministro da solo, è un uomo che si è fatto da solo, che ha iniziato da solo.

