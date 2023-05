Rissa choc alla partita di calcio giovanile, morto un ragazzo di 15 anni: era in coma dopo i pugni di un avversario

di Redazione web

Tragedia in Germania dopo una partita di calcio, a poche ore dalla finale di Europa League tra Roma e Siviglia a Budapest. Un ragazzo di 15 anni tedesco è morto in seguito ad uno scontro avvenuto domenica scorsa durante una partita di under 17: il giovane, di Berlino, era ricoverato in ospedale da tre giorni.

Rissa durante la partita, morto 15enne

Il dramma è avvenuto domenica durante una partita di un torneo giovanile internazionale a Francoforte, afferma la Bild: il ragazzo, che giocava nel JFC Berlin, sarebbe stato percosso da un avversario della squadra francese del FC Metz. La procura di Francoforte ha infatti confermato che a causa delle lesioni cerebrali l'adolescente è morto oggi in ospedale, dove era ricoverato da domenica sera.

