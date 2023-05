Morto Emilio Rigamonti, il "re della bresaola": malore fatale dopo l'aperitivo in piazza, aveva 92 anni Stroncato da un malore in piazza a Sondrio Emilio Rigamonti, 92 anni, alla guida per decenni dello storico salumificio







di Redazione web E' morto Emilio Rigamonti, era il re della bresaola: oggi a Sondrio è stato stroncato da un malore, aveva 92 anni, e da tutti in Valtellina era definito il numero 1 della bresaola, alla guida per decenni dello storico salumificio che porta ancora oggi il nome di famiglia anche se alcuni anni fa è passato nelle mani di un colosso brasiliano della carne. Malore fatale in piazza a Sondrio Rigamonti è morto nella tarda mattinata di mercoledì 31 maggio a Sondrio, in piazzale Bertacchi. L'ex patron dell'omonima azienda di bresaole aveva preso un aperitivo con un amico quando, all'improvviso, è stato colpito da un malore che gli è stato fatale. Solo un mese fa, il primo maggio, aveva compuito 92 anni. #Sondrio Morto Emilio #Rigamonti, era il "re della bresaola": malore fatale dopo l'aperitivo in piazza, aveva 92 anni https://t.co/KgvjkbZlZy — Leggo (@leggoit) May 31, 2023 Era un'istituzione in tutta la Valtellina Rigamonti, per tutti il 're della bresaola, si è accasciato a terra in piazzale Bertacchi, attorno all'ora di pranzo, e i soccorsi sono stati inutili. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Maggio 2023, 17:33

