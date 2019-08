Sydney, fugge dall'ospedale psichiatrico e accoltella i passanti urlando "Allah akbar": morta una donna

Si rovescia la barca e rimangono intrappolati in cabina: morti tre bambini di 6,7 e 11 anni

Martedì 13 Agosto 2019, 12:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una giornata di terrore a pochi passi dal centro di. La metropoli australiana è sconvolta dopo che un uomo,in cui era ricoverato, ha iniziato a urlare "Allah akbar" e ada caso alcuni. La follia dell'uomo è stata bloccata dal coraggioso intervento di altri passanti, che sono riusciti ad immobilizzarlo e disarmarlo prima dell'arrivo della polizia. Diverse persone sono rimaste ferite dopo essere state accoltellate e c'è anche una vittima, unain strada.Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, armato con un «», avrebbe accoltellato delle persone nel Centro finanziario della città. L'uomo, fronteggiato da quanti erano presenti sulla scena, è ora sotto la custodia della polizia. L'operazione, riportano i media australiani, è ancora in corso.Ilè stato trovato nei pressi della strada, nel centro di, dove un uomo armato di un coltello è stato fermato dalla polizia. Secondo Guardian Australia, l'uccisione è da mettere in relazione all'incidente. prima del ritrovamento del cadavere, si riteneva che l'uomo avesse solamente accoltellato una donna all'interno di un albergo, prima di tentare di colpire altre persone in strada. L'uomo era stato sopraffatto da alcuni passanti, che lo avevano bloccato in attesa dell'arrivo della polizia. La donna ferita è stata trasportata in ospedale ed è in condizioni stabili. In una breve conferenza stampa avvenuta prima del ritrovamento del cadavere, il sovrintendente della polizia del New South Wales, Gavin Wood, ha riferito che secondo alcune testimonianze, l'assalitore avrebbe gridato «Allahu Akbar».Si chiamerebbee sarebbe, l'uomo che a Sydney è sospettato di avere ucciso una donna e di averne ferita un'altra. Lo riportano alcune emittenti tv australiane. Secondo le ricostruzioni, l'uomo, armato di un lungo coltello, come mostrano anche alcune riprese video, ha terrorizzato i passanti che si trovavano nel Central Business District, il quartiere affaristico della città, prima di essere sopraffatto da alcuni di loro e poi arrestato dalla polizia. Secondo alcune testimonianze, l'uomo avrebbe anche gridato «Allahu Akbar», mentre tentava di accoltellare altre persone.