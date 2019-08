Si rovescia la barca e rimangono intrappolati in cabina: morti tre bambini di 6, 7 e 11 anni

Lunedì 12 Agosto 2019, 22:47

Intrappolati nella cabina di una barca , senza via di scampo. Sonocosì tredi 6, 7 a 11 anni, dopo che la loro imbarcazione si è improvvisamente rovesciata. È successo in Francia , al largo della Normandia , non lontano dalla località diA bordo c'erano in tutto sei persone, ma solo i tre bambini sono rimasti intrappolati e non sono sopravvissuti. A dare la notizia è stato il quotidiano francese le Parisien , spiegando che al momento non sono chiare le cause dell'incidente.