Il rapper Tray Savage ucciso a 26 anni in strada a Chicago

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Giugno 2020, 17:29

Il rapper, 26 anni, è stato ucciso da colpi di arma da fuoco nella tarda mattinata di venerdì 19 giugno 2020 a, la sua città. Non ancora chiara la dinamica del fatto di sangue che allunga la lista dei rapper morti in circostanze violente: pare che Savage stesse guidando a Chatmam, un quartiere della città, quando uno o più sconosciuti gli hanno sparato colpendolo alla spalla e al collo: l'artista è morto qualche ora dopo all'ospedale universitario cittadino.Non ci sono attualmente dei sospetti, ma diversi testimoni - come riferisce il sito TMZ - hanno parlato di un SUV bianco nelle vicinanze del luogo del ferimento e il Chicago Sun Times sostiene che il rapper, in quel momento, stesse accompagnando a casa la fidanzata.Il rapper, che dal 2013 faceva parte dell'etichetta, è stato ricordato così dal patrondella scuderia, Chief Keef: «L'intera famiglia dellaè incredibilmente dispiaciuta per la morte di Kentray ‘Tray Savage' Young che ha perso la vita troppo presto. Il suo amore è stato sempre destinato alla sua fidanzata, ai bambini, alla famiglia e alla musica. Purtroppo, non possiamo tornare indietro dalle azioni compiute da altre persone, ma siamo fermamente convinti che Kentray ‘Tray Savage' Young dovrebbe essere qui con noi vivo, oggi, e continuare a dare il suo incredibile contributo alla società. I suoi amici, la famiglia continueranno a onorare la sua eredità».Rapper Tray Savage, che deve la sua popolarità alla collaborazione con Chief Keef in "Chiefin Keef" ha scalato le classifiche con brani come "Faces", "Know Who I Am" e "Got The Mac".