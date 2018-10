Balla sull'ala dell'aereo: rapper precipita e muore mentre gira il nuovo video

Mercoledì 24 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il rapperè morto dopo essere precipitato da un aereo British Columbia, Canada, dove stava girando un video musicale. Il 34enne stava ballando sull'ala del piccolo Cessna, quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato. Il canadese non era nuovo a imprese del genere e si era allenato per mesi prima di girare il videoclip. Tuttavia qualcosa è andato storto: mentre McMurray si trovava sull'ala, l'aereo è entrato in una spirale discendente che il pilota non è stato in grado di controllare. Jon ha cercato di rimanere aggrappato, ma alla fine è precipitato e non è riuscito ad aprire il paracadute in tempo.McMurray aveva cominciato come sciatore professionista, ma dopo un grave infortunio alla schiena ha deciso di dedicarsi alla musica. Nei suoi video combinava sempre il rap con incredibili imprese da stuntman, che erano ormai diventate il suo marchio di fabbrica. Il suo manager ha definito McMurray «una persona incredibile che sorrideva sempre. Aveva un cuore d'oro e non parlava mai male di nessuno».