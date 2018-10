di Emiliana Costa

Scintille alai ferri corti con laPare che Nudo sia stanco delle presunte continue avances di Daniela Del Secco. La marchesa non farebbe mistero della sua attrazione per l'ex naufrago e lo avrebbe anche sorpreso con un bacio in bocca. Ma ora Walter non ne potrebbe più dele si sarebbe sfogato con gli altri inquilini.«Mi fa le scenate se non la assecondo., io mi giro sempre e se non sono veloce quella mi bacia. Lei quando si arrabbia a tavola tira i pugni sul tavolo ed è un comportamento che non mi piace», avrebbe raccontato.Dello stesso parere, anche altri concorrenti. Jane Alexander ed Elia Fongaro avrebbero definito la marchesa: «Una brava attrice che conduce».