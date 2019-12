Ragazzo di 15 anni trovato dentro l'armadio di un pedofilo, era scomparso da 2 anni

Domenica 22 Dicembre 2019, 19:32

Un. L'adolescente erae mezzo, per tutto questo tempo la polizia tedesca lo avevafino a quando non è stato trovato vivo all'interno di un appartamente di un uomo sospettato di pedopornografia.Gli agenti stavano perquisendo l'appartamento dell'uomo, quando dentro il suo armadio, come riporta la Cnn, hanno visto il ragazzo. Il giovane, oggi quindicenne, è stato trovato venerdì, ma la notizia è stata diffusa oggi. La polizia di Recklinghausen, nella Renania settentrionale-Vestfalia, stava perquisendo la casa di un uomo di 44 anni sospettato di traffico di materiale pedopornografico.«Gli agenti hanno scoperto un ragazzo chiuso dentro l'armadio - ha riferito la polizia -. Una rapida indagine ci ha permesso di accertare che si tratta di un ragazzo di 15 anni scomparso da tempo». Un portavoce ha poi precisato che il ragazzo mancava da casa da due anni e mezzo. Nella casa si trovavano due uomini, che sono stati arrestati. Uno dei due è stato poi rilasciato. Nella casa è stato trovato del materiale informatico, al momento sotto esame. Il ragazzo è sotto la protezione della polizia. Secondo gli agenti, non vi sarebbero prove che il ragazzo fosse trattenuto contro la sua volontà.