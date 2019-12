Lucia, 15 anni, scomparsa da martedì: è andata a scuola e non è più tornata

Sabato 21 Dicembre 2019, 14:19

Un caso che sta tenendo col fiato sospeso un'intera nazione, quello di unanel nulla da martedì. La giovanissima, infatti, ha fatto perdere le proprie tracce da, la città delladove vive con la famiglia.Sono stati proprio i genitori dell'adolescente a denunciarne lanel tardo pomeriggio di martedì. Come riporta anche 20minutos.es , ad occuparsi del caso, oltre agli inquirenti, anche l'associazione SOS Desaparecidos, che si occupa di aiutare a ritrovare persone scomparse., alta un metro e 60 centimetri, ha occhi e capelli castani e il giorno della scomparsa indossava l'uniforme del collegio Calasanz, la scuola da lei frequentata, e scarpe da ginnastica di colore bianco. L'adolescente era uscita di casa per andare a scuola, ma non è più tornata: i genitori sono ovviamente preoccupati e temono che qualcuno possa averle fatto del male, ma l'ipotesi principale, per gli investigatori, è che Lucia possa essersi allontanata volontariamente insieme ad un ragazzo della sua età, per una 'fuga d'amore'.