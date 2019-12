Lisa scomparsa a 16 anni, parla il papà: «Non so dov'è, ma se lo sapessi non lo direi»

Venerdì 20 Dicembre 2019, 20:57

È passato ormai un mese dalla scomparsa di, la ragazza di 16 anni di Merano che ha fatto perdere le sue tracce il 19 novembre scorso: del suo caso si stanno occupando diverse testate e anche la trasmissione di Raitre Chi l’ha visto. Oggi il padre Beppe, a Fanpage, ha parlato della sparizione della figlia, ha però fornito nuovi elementi sulla vicenda.Beppe, che vive in un camper da solo, è separato dalla madre di Lisa: «Conosco mia figlia, non sarebbe mai andata via così», le parole del papà, secondo cui quella della ragazza è una fuga pianificata per non andare in comunità. «Tutto ciò che so l’ho già detto ai carabinieri - ha detto l’uomo - ma se verrò a sapere dove sta, dirò che lo so ma non dirò dove».Secondo la madre però le cose non stanno così: «Era già stata in comunità e non si trovava male - ha detto la donna sempre a Fanpage - Dubito che sia da amiche o amici. Se qualcuno le sta dando rifugio, voglio dire a questa persona che sta facendo sottrazione di minore».