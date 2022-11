Ragazzina 13enne aggredita mentre va a scuola: «Ritrovata in un bosco legata e priva di sensi». La scoperta choc

di Redazione web

Un ragazzina di 13 anni è stata ritrovata in un bosco della Renania Settentrionale (Germania), con le mani legate da alcune fascette. La giovane, che secondo gli inquirenti sarebbe stata aggredita mentre andava a scuola, è stata soccorsa e le sue condizioni non sono gravi. Interrogata dopo aver ripreso i sensi in ospedale, ha dichiarato di non ricordare nulla. La polizia tedesca indaga.

Cosa è successo

La 13enne è stata vista per caso da un operaio, che martedì poco prima delle 8 di mattina stava passando da un sentiero forestale a nord di Münster, città della Germania occidentale. La giovane aveva le mani legate con delle fascette e stava sdraiata accanto a un albero priva di sensi, riporta la "Bild". Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata aggredita mentre andava a scuola in bicicletta, ritrovata poco distante.

La polizia, che ha definito il caso «insolito», ha transennato la zona e ha sguinzagliato i cani alla ricerca di indizi, che possano aiutare a far luce sul caso. La studentessa, dopo essere stata soccorsa dai passanti, è stata portata in ospedale per essere curata. «Al momento non escludiamo nessuna pista», ha detto un portavoce della polizia, ma quella dello stupro non sembra essere percorribile.

