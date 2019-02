Ragazza di 24 anni trovata morta dentro una valigia con mani e piedi legati

Giovedì 7 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 20:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una. Era scomparsa lo scorso 29 gennaio e da quel giorno di lei non si era avuta più notizia. La vittima si chiamadi Westchester, negli Stati Uniti, ea Greenwich, nel Connecticut. A segnalare la sua scomparsa erano stati i colleghi di lavoro che non l'avevano vista arrivare in ufficio.Mercoledì è stata eseguita l'autopsia ma i dettagli su come sia morta non sono stati ancora resi noti. La polizia ha dichiarato però che la ragazza non è morta nel luogo in cui è stata trovata, ma non erano ancora sicuri di come o quando sia stata uccisa.La polizia di Greenwich ha dichiarato di essere al lavoro per identificare i responsabili della morte di Valerie e assicurarli alla giustizia per lei e la sua famiglia.