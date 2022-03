Putin e la giacca da 12mila euro, Loro Piana prende le distanze: «Dovrebbe riflettere su ciò che fa»

Ha fatto molto parlare, ieri, il look di Vladimir Putin che si è presentato sul palco dello stadio di Mosca indossando un parka da 12mila euro di Loro Piana. E l'azienda ora prende le distanze dal presidente russo, specificando di aver interrotto le forniture in Russia e di aver iniziato ad adoperarsi per aiutare il popolo ucraino attraverso le associazioni impegnate nella solidarietà.

Putin veste italiano: la sua giacca di Loro Piana non è per tutti. Ecco quanto costa

«Lvmh, il gruppo di cui Loro Piana fa parte ha da subito preso le distanze - spiega Pier Luigi Loro Piana, interpellato dall'ANSA -. È chiaro da che parte abbiamo deciso di stare». «Putin dovrebbe riflettere su ciò che sta facendo vivere al popolo ucraino», conclude Loro Piana.

