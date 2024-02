Putin, il Cremlino: «Non parteciperà a nessun dibattito con i candidati». Il motivo della scelta e perché sfidare lo zar è impossibile

di Redazione web

Il presidente russo Vladimir Putin non parteciperà ai dibattiti con gli altri candidati alle elezioni presidenziali. Lo ha reso noto la Commissione elettorale centrale. L’organo ha ricevuto un documento «che conferma il rifiuto del candidato presidenziale russo Vladimir Putin di partecipare a eventi congiunti sui canali federali».

La Commissione ha spiegato che i candidati hanno il diritto di rifiutarsi di partecipare ai dibattiti. Oggi in conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha affermato che Putin «parla ogni giorno di tutti gli aspetti della vita dei russi». Le elezioni presidenziali in Russia si svolgeranno dal 15 al 17 marzo.

I candidati

Sono solo quattro i candidati ammessi alle elezioni presidenziali che si svolgeranno in Russia dal 15 al 17 marzo e nei territori ucraini occupati per una intera settimana, ha annunciato la Presidente della Commissione elettorale centrale, Ella Pamfilova, confermando così l'esclusione di Boris Nadezhdin, candidato contro la guerra e in opposizione al Presidente.

