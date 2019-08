di Simone Pierini

Lunedì 5 Agosto 2019, 16:42

Una donna,, stava facendo un'escursione tra i boschi a Vancouver, in Canada, quando è stata. In un primo momento è rimasta affascinata dal felino e si è fatta avvicinare per guardarlo meglio. All'improvviso ha capito che non si trattata di una grande idea.. Dopo qualche inutile tentativo di allontanarlo urlando, ha trovato una soluzione alquanto bizzarra. Ha preso il suo smartphone,a tutto volume. Risultato? Il puma se l'è data a gambe levate e la donna si è salvata.La storia è stata raccontata dalla stessa Dee Gallant sul suo profilo Facebook ed è diventata virale in poco tempo. Diverse testate americane l'hanno contattata e pubblicato articoli su di lei. Una popolarità che ha attratto anche il cantante dei Metallica, James Hetfield. E così la protagonista di questa avventura ha anche esaudito un suo sogno.Dee Gallant non credeva che potesse essere vero. Così ha chiesto a Hetfield una prova che fosse realmente lui. Il cantante non si è tirato indietro e le ha mandato una selfie in tempo reale per dimostrarlo. I due hanno avuto una bella conversazione parlando della valle di Cowichan, dei cani e di come la sua musica abbia contribuito a salvarle la vita. «Ho visto in un post che ti abbiamo salvato la vita, quindi ti chiamo per farti sapere che siamo contenti di averlo fatto», le ha detto al telefono.