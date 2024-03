Protesta per il sequestro della macchina: l'autista del carro attrezzi lo uccide con un pugno

di Redazione Web

«È come una storia dell'orrore». Così ha definito gli ultimi momenti di vita del patrigno Andrele Peters, che ha raccontato alla CBS il dolore dopo la morte dell'uomo, colpito con un pugno in faccia dopo un litigio. La figliastra sta ancora cercando di dare un senso a quello che è successo al suo patrigno, Carlyle Thomas, 61 anni, meglio conosciuto nel suo quartiere di East Flatbush, New York, come "Quench".

La sua famiglia ha riferito che sabato sera, la vittima ha lasciato il furgone nel solito posto. «Ha parcheggiato alla stazione di servizio. Aveva bevuto un paio di bicchieri», ha detto Andrele Peters. Le figliastre di Carlyle Thomas hanno raccontato che per 10 euro i dipendenti della Shell lasciano parcheggiare i vicini. Ma sabato sera, come raccontato da un dipendente della stazione di servizio, l'uomo si sarebbe rifiutato di pagare, dirigendosi direttamente verso casa.

La discussione e il pugno fatale

«Uno dei membri del personale ha chiamato personalmente il mio patrigno al telefono e gli ha detto: "La sua auto è stata rimossa. È già sul carro attrezzi"», ha detto Alexis Peters, l'altra figliastra di Thomas. Secondo il dipendente della Shell, il 61enne è sceso sconvolto da casa, contestando il sequestre e discutendo animatamente con l'autista del carro attrezzi. A quel punto il guidatore ha sferrato un pugno fortissimo in faccia all'uomo, che si è accasciato sul marciapiede.

Carlyle Thomas è stato portato d'urgenza all'ospedale, dove è deceduto. La polizia ha detto che l'autista trentenne del carro attrezzi è stato preso in custodia. «Sono felice che quel tizio sia stato catturato. Spero che gli facciano scontare una pena lunga: ha appena tolto la vita a qualcuno», ha concluso Andrele Peters.

