Prof abusa ogni giorno per 3 mesi di una studentessa 17enne

Martedì 4 Febbraio 2020, 19:17

Haminorennei. Tom Miller Privett, 70 anni, avrebbe avuto rapporti sessuali con lapresso il Terra Environmental Research Institute Magnet School di Miami, in Florida, istituto in cui insegnava storia.A denunciare l'accaduto è stata la sua alunna che ha dichiarato che l'uomo per anni è stato il suo insegnante fino a quando non ha iniziato ad abusare di lei. La ragazza era illibata prima delle violenze dell'uomo che avrebbe approfittato di lei per la prima volta proprio nella classe dove l'adolescente trascorreva le sue mattinate. Tutto è iniziato con delle carezze inopportune durante le lezioni di storia, nel 2012, spiega Metro , poi si è passati a delle effusioni fino alla violenza psicologica.Il professore avrebbe anche fatto commenti inappropriati sul peso della 17enne al punto da spingerla ad avere disturbi alimentari per sembrare più bella. Nel 2016 sono iniziati i primi rapporti sessuali completi. Ogni giorno, dopo la scuola, per tre mesi, ha raccontato la vittima, i due si vedevano e facevano sesso. Dopo mesi di violenze però la ragazza ha deciso di denunciare e per l'uomo sono scattate le manette. Ora la polizia sta indagando nel timore che possano esserci altre vittime.