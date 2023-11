La prof adesca studentessa 14enne: l'accusa choc e il dolore della ragazzina. «Non avrò mai relazioni normali»

di Tommaso Cometti

Una maestra 29enne dell'East Sussex, E. P., avrebbe sedotto una sua giovane studentessa, instaurando con lei «una relazione malsana e del tutto inappropriata»: è questa l'accusa rivolta alla docente, e il processo è ancora in corso. Come riporta il Daily Mail, all'epoca dei fatti la ragazza era vulnerabile, facile preda di una donna.

Il processo

Durante le ultime udienze, è stata ricostruito il modo in cui è nata la relazione tra le due donne: la docente, a quanto pare, avrebbe avuto diversi rapporti sessuali con la minore, presso un appartamento in locazione. Un testimone, inoltre, ha dichiarato di aver visto le due a scambiarsi effusioni in macchina. L'insegnante è accusata di aver svolto attività sessuali con la minorenne, per ben due anni. C'è anche un altro dettaglio, che aggrava la situazione di E. P.: la ragazzina, all'epoca dei fatti, era in una posizione di vulnerabilità, a causa di problemi pregressi.

Il rapporto tra l'insegnante e la ragazzina

L'insegnante ha conosciuto la ragazzina tra i banchi, e tra loro è nata subito un rapporto di amicizia. L'intimità tra le due sarebbe nata attraverso lo scambio di messaggi, diventati ben presto espliciti.

L'accusa e la difesa

L'accusa, nel corso dell'udienza, ha dichiarato: «E. P. ha abusato del suo potere, facendo credere a una ragazza innocente di essere innamorata di lei. Il testimone che le ha viste baciarsi ha fatto un reclamo ufficiale, svelando l'esistenza di questa relazione sbagliata». La 14enne ha raccontato: «Non ero innamorata di lei, ma non volevo perderla. Ero disposta a fare qualsiasi cosa per lei. Adesso sono rovinata: non potrò mai avere una relazione normale».

L'insegnante è stata licenziata, e adesso deve fronteggiare delle accuse molto gravi. La docente, però, continua a negare la versione dei fatti della ragazza e dell'accusa, dicendo: «Eravamo solo amiche. Non è successo niente tra noi».

