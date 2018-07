Martedì 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Era il giorno del suo. Da poco aveva pubblicato unche immortalavano il giorno più importante della sua vita, il ricordo indelebile deldei sogni con l'uomo che amava. Poi la festa in un quartiere di lusso. Nessuno immaginava ciò che sarebbe accaduto di lì a poco a, una ragazza di soli 27 anni.Un proiettile vagante, indirizzato a un buttafuori di un locale, esploso da un'auto in corsa. Il destino però ha voluto che colpisse la testa diproprio mentre usciva dal ristorante con il suo James Hoover.Unaccaduto a Città del Messico, dove avevano deciso di volare insieme ad altre tre coppie per celebrare il primo anno passato insieme. Erano partiti il 3 luglio e sarebbero tornati il giorno seguente la cena.«Un anno fa, stavamo selezionando i fiori per il matrimonio, oggi stavamo guardando i fiori per il funerale», le parole strazianti del padre Wasyl Mirutenko.