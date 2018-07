Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fino al giorno delleera sano come un pesce, poi scopre di avere une muore durante la. Una storia straziante quella di Aimee e Alan Simms, che è morto a soli 31 anni per undel quale però non aveva mai avuto alcun sintomo.L'uomo si è sentito male durante il viaggio di nozze a Capo Verde, inizialmente hanno pensato si trattasse di un'intossicazione alimentare, ma le sue condizioni si sono aggravate giorno dopo giorno fino a quando non è morto in una clinica proprio sull'isola. Quando il cadavere è tornato a casa, nel West Yorkshire, l'autopsia ha rivelato che la causa del decesso era da attribuire a un cancro ai polmoni, che però non gli era mai stato diagnosticato.«Ero sola vicino a lui nella clinica. Era davvero tranquillo. Stavo cercando di rassicurarlo», ha spiegato la moglie distrutta al Mirror , «pochi giorni dopo è morto». Alan sapeva di avere un tumore benigno al cervello, stava bene, non aveva mai avuto alcun sintomo o problema. Dopo i primi giorni di luna di miele si è sentito poco bene, credeva fosse un'intossicazione alimentare, ma purtroppo era ben altro.