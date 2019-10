Poliziotta uccide un 26enne e viene condannata, il fratello della vittima l'abbraccia durante la sentenza

Venerdì 4 Ottobre 2019, 17:09

Lama il fratello della vittimae la sentenza in tribunale. L'ex agente di Dallas Amber Guyger è stata condannata da una giuria del Texas aperché ritenuta colpevole di aver sparato a un vicino di casa, Botham Jean, di 26 anni, anche se per errore.La donna era entrata per errore nell'appartamento del giovane e credendo che fosse il suo, e che all'interno ci fosse un ladro, gli ha sparato. La giustizia ha però fatto il suo corso: l'agente è stata licenziata e condannata, ma durante il processo il fratello minore della vittima ha personato la donna dicendole che non vuole che le succeda nulla di male e che spera supererà questo momento.Il 18enne ha chiesto il permesso di abbracciarla e i due si sono stretti tra le lacrime dei giudici e di tutti i presenti. Se dalla famiglia è arrivato il perdono, meno clemente è stata l'opinione pubblica che ha accusato la donna di un gesto razzista e ha polemizzato contro una sentenza ritenuta troppo clemente