La valle famosa per le rocce a forma di pene: turisti da tutta Europa, ecco dove si trova

di Redazione web

La Cappadocia, in Turchia, è una popolare meta per i turisti da tutta Europa. Mentre Istanbul e Antalya possono essere destinazioni più comuni grazie alle offerte di hotel economici, la Cappadocia ha molto da offrire. In particolare, la spettacolare città di Goreme attrae migliaia di vacanzieri da tutto il mondo grazie ai suoi paesaggi unici.

Una valle desertica in particolare suscita grande interesse tra gli inglesi, soprattutto a causa delle enormi formazioni rocciose che sembrano peni.

La love valley e le rocce falliche

La Love Valley è davvero famosa per le sue rocce falliche, alcune delle quali possono raggiungere altezze di 40 metri. Infatti, migliaia di turisti si dirigono qui ogni anno su cavalli, cammelli e quad per ammirare il panorama decisamente originale...

Il fondovalle è riempito dai camini a triplo cono, che si estendono in un grande pozzo con sommità conica a fungo. Il paesaggio alieno è stato creato nel corso di 60 milioni di anni attraverso eruzioni vulcaniche ed erosione. Love Valley corre tra Goreme e Uchisar e i camini sono anche conosciuti come hoodoos.

I commenti dei turisti di tutto il mondo

Su Tripadvisor i vacanzieri hanno ammirato lo "scenario mozzafiato", ma hanno soprannominato le formazioni "pilastri del pene". Un turista ha scritto: "A forma di fallo, queste formazioni rocciose naturali sono una delle meraviglie della natura... il risultato dell'erosione della morbida copertura vulcanica, nel corso di milioni di anni. Le guide non usano la parola parco del fallo o parco del pene quando ci si riferisce a questo posto!"

Un altro turista straniero ha aggiunto: "Hai mai desiderato vedere rocce a forma di pene gigante? Finalmente hai la tua possibilità.". Un altro ha detto di aver ammirato le strutture dall'alto: "Siamo appena andati in mongolfiera, forse sarebbe stato meglio fare un'escursione e scattare qualche foto più divertente. Esilarante e divertente".

La valle famosa per le rocce a forma di pene: turisti da tutta Europa, ecco dove si trova #Turchia https://t.co/K3dWhw1FvV — Leggo (@leggoit) April 25, 2023

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Aprile 2023, 19:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA