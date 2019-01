Sabato 26 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 16:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Unha voluto umiliare una delle sue vittime. Garyth Twiselton, 32 anni, accusato di pedofilia ai danni di bambini di soli 3 anni, ha ammesso di aver eiaculato nella, lasciando che poi la bevesse, solo per il piacere di. L'uomo ha anche filmato l'atto, per testimoniare quello che aveva fatto.L'uomo, di Burton-upon-Trent, nello Staffordshire, è stato trovato con 14.488 immagini indecenti di bambini, tra cui 1.317 molto piccoli, sul computer e altri dispositivi elettronici. Subito dopo l'arresto si è dichiarato colpevole di 13 reati legati al sesso, tra cui ha anche ammessi di aver adescato bambini di 9 anni di età sul web con i quali avrebbe fatto sesso online. Il pedofilo ha ammesso anche le accuse di voyeurismo, dopo aver inserito alcune telecamere in alcuni spogliatoi.L'avvocato di Twiselton ha fatto presente che il suo cliente soffre di disturbi psichici e che è consapevole di non stare bene, per questo ha chiesto delle attenuanti in sede di processo, come riporta anche Metro . L'uomo è stato condannato a 7 anni di carcere, ma dovrà avere una serie di restrizioni anche quando sarà uscito in merito a luoghi frequentati da minori.