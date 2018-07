Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Va a fare la, ma per poco. Tracy Lynn Martinez, 35enne del North Carolina, ha pubblicato su Facebook le immagini di come è stata ridotta la sua gamba da quello che sembra essere un banale trattamento estetico.Probabilmente gli attrezzi utilizzati nel centro in cui si è rivolta non erano stati sterilizzati a dovere, quindi, attraverso l'ultilizzo delle forbici dal piede si è attivata una grave infezione che in poco tempo ha preso tutta la gamba. La donna ha deciso di raccontare la sua esperienza sui social per far in modo che non si ripetano episodi simili.Tracy afferma che il salone in cui si è recata le è sempre sembrato molto pulito, e gli strumenti igenizzati, ma evidentemente non era così. Il giorno dopo la pedicure ha inziato ad avere la febbre, i brividi, nausea e vomito, inizialmente ha pensato a un malanno, ma quando ha notato il gonfiore e il dolore alla gamba si è preoccupata. I tagli sul tallone si erano infettati e le hanno causato una grave infezione da streptococco nel flusso sanguigno.La donna vuole che tutte le donne, ma non solo, prestino più attenzione a queste procedure. «Purtroppo non c'è modo di dimostrare che questi strumenti vengano disinfettati correttamente prima dell’uso», ha affermato alla stampa locale . Le conseguenze per Tracy saranno per tutta la vita: dopo il ricovero di 2 settimane, dovrà seguire una terapia di 3 mesi e per tutto il resto della sua estistenza indossare delle calze particolari per evitare l'insorgere di infezioni.