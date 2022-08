Kalam, Pakistan. Un hotel è stato spazzato via da un'inondazione: le forti piogge hanno fatto straripare il fiume Swat che ha abbattuto l'edificio. Le immagini sono impressionanti, il palazzo si sgretola completamente sotto il forte getto dell'acqua. Al momento del crollo per fortuna l'hotel era vuoto, l'edificio infatti era già stato evacuato in via preventiva.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Agosto 2022, 15:38

