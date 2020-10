Prof. licenziato da Oxford prima dei 70 anni, l'Università costretta a riassumerlo

L'Università di Oxford è stata costretta a riassumere un professore che è stato illegalmente costretto a lasciare il suo posto di lavoro prima del suo settantesimo compleanno. L'università è inoltre stata condannata a pagare al Prof. Paul Ewart £ 30.000 a titolo di risarcimento, dopo aver vinto una storica battaglia contro la discriminazione in base all'età.

Oxford ha introdotto una regola che obbliga il personale senior a ritirarsi prima dei 70 anni e al professore, vicino alla soglia, non era stato appunto rinnovato il contratto. Paul Ewart è quindi ricorso alla legge e ha citato in giudizio l’università per discriminazione in base all’età e ingiusto licenziamento, ottenendo un’importante vittoria. Il tribunale ha infatti sancito che il professore deve essere reintegrato e contestualmente ha condannato Oxford a risarcire i danni procurati, quantificati in £ 30.000.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Ottobre 2020, 10:24

