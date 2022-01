Omicron, ottimismo Oms dopo i dati dalla Gran Bretagna: «La fine della pandemia è sempre più vicina»

La fine della pandemia è sempre più vicina. I dati più confortanti arrivano dalla Gran Bretagna, dove i contagi Omicron sono in calo: per questo potrebbe diventare il primo Paese ad entrare in una fase endemica di convivenza con il virus. «Guardando le cose dal punto di vista del Regno Unito, sembra che ci sia luce in fondo al tunnel dell'emergenza coronavirus», ha detto David Nabarro, emissario speciale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) per il dossier Covid.

Il bollettino Covid non cambia (almeno per ora). Sileri: «Picco passato, ora decrescita»

A Londra già negli ultimi giorni si ipotizza che la Gran Bretagna possa uscire prima di tutti dalla pandemia per poi entrare in una fase di gestione dei contagi. Questo perché il picco di Omicron sembra alle spalle, un obiettivo che presto potrebbe essere raggiunto anche in Italia dove i nuovi positivi sono in calo (o in fase stazionaria, il cosiddetto plateau) da diversi giorni. Nabarro manifesta tuttavia cautela sull'ipotizzata revoca delle residue restrizioni da parte del governo di Boris Johnson a partire dal 26 gennaio ed evoca un percorso «ancora accidentato per arrivare alla fine» vera e propria della pandemia. Gli ultimi dati britannici «ci offrono basi per sperare» che il trend dei contagi possa essere ora in calo, sottolinea, ma sarebbe «prematuro promettere la fine delle restrizioni a una data prestabilita».

In Italia picco superato? Sileri: poi allentamento misure

Anche in Italia, con i dati in calo, si torna a parlare di allenamento delle restrizioni e di picco alle spalle: «Omicron corre di più ma è meno grave nella popolazione vaccinata. Verosimilmente abbiamo toccato il picco e assisteremo a breve a una decrescita dei casi e questo consentirà di rivedere le misure - ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri - Dobbiamo prendere ciò che facciamo con le misure per ridurre il rischio dei contagi non come qualcosa di fisso e infinito, ma modulabile in base alla situazione che ci pone virus. Per questo tutte regole che stiamo mettendo, in un tempo relativamente breve, potranno essere modificate di nuovo per allentare la presa».

Francia: ottimisti su fine pandemia

Il portavoce del governo francese si mostra ottimista sul calo della pandemia di coronavirus. Ci sono dei «motivi per essere ottimisti», dice Gabriel Attal, in diretta su CNews. «Vediamo che la variante Delta è davvero arretrata, che la circolazione tende a rallentare e che nelle regioni in cui l'ondata Omicron è iniziata prima, in particolare, nell'Ile-de-France (la regione di Parigi), c'è quello che sembra essere l'inizio di un calo dell'epidemia. Penso che oggi ci siano motivi per essere ottimisti», ha proseguito, basandosi «sulle dichiarazioni di un certo numero di esperti».

«Vediamo che nei nostri servizi di rianimazione la situazione si è stabilizzata, la tensione non aumenta più, adesso bisogna ovviamente restare vigili e proseguire i nostri sforzi», ha concluso, dicendosi «sempre prudente su queste questioni». Oggi, anche il giornale Libération, apre con un titolo molto positivo e rassicurante per il futuro: «Covid: speranza all'orizzonte. Malgrado ospedali ancora sotto tensione, il tasso di incidenza tende ancora a calare in numerose regioni e il numero di pazienti in terapia intensiva sembra stabilizzarsi. Un miglioramento dovuto alla minore pericolosità di Omicron e alla vaccinazione».

