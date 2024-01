Freddo polare in Nord Europa, in Svezia -43 gradi: mai così da 25 anni

Dal 1999 non si registrava un gennaio così rigido. Un inizio anno con temperature polari nel Nord Europa. A Stoccolma, in Svezia, tutta ricoperta di neve, un gennaio così freddo non si registrava da 25 anni, con una temperatura di -43,6 gradi Celsius nell'estremo Nord del Paese e nella vicina Finlandia.

"È la temperatura più bassa di gennaio in Svezia dal 1999", ha dichiarato alla France Presse Mattias Lind, meteorologo dell'agenzia meteorologica nazionale svedese SMHI. Nel gennaio del 1999, in Svezia si registrarono meno 49 gradi Celsius, eguagliando il record stabilito nel 1951. Lind ha dichiarato che la misurazione è stata effettuata presso la stazione di Kvikkjokk-Arrenjarka, nell'estremo Nord del Paese e in questo punto specifico si tratta della "temperatura più bassa registrata da quando sono iniziate le misurazioni" nel 1888.

In diverse altre località svedesi si sono toccati i -40 gradi con disagi al traffico; fermi autobus e diverse linee ferroviarie.

