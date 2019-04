​«Nonno mi stupra da quando avevo 7 anni. Mi fece abortire con una stampella per abiti»: la storia choc

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sai baciare un maschio come fanno i grandi?» Da questa domanda cominciò per Charlotte la sua vita di abusi e di violenze sessuali da parte del nonno della piccola. Una storia avvenuta nella città di Barry, in Galles, e che lei stessa, dopo quasi 15 anni di abusi, ha raccontato alle autorità.Tutto è cominciato con quella domanda quando, che oggi ha 22 anni, era solo una bambina: a 5 anni quando il padre del suo patrigno, iniziò a mettere gli occhi su di lei. Prima unper poi trasformarsi in un crescendo di abusi, con l'uomo che cominciò ala nipote quando Charlotte aveva: la prima volta «il dolore è stato indicibile. Mi disse "è così che fanno quelli grandi"». Non solamente un uomo malato, ma un sadico mostro, che aveva cominciato anche ai suoi terribili abusi compiuti sul corpicino della bambina: «Un anno dopo (quando quindi Charlotte aveva 8 anni, ndr) cominciò a filmare gli stupri. All'inizio io mi rifiutai, ma lui mi prese a calci nello stomaco e comunque abusò di me». E per ogni rifiuto, il nonno Raymond aveva una punizione diversa: «Un'altra volta in cui mi volevo rifiutare - racconta Charlotte al DailyMail - mi ha messo le mani su un bollitore ustionante».Nel 2009 poi, quando Charlotte aveva solamente, saltando per due mesi consecutivi il ciclo. E suo nonno era talmente spesso in casa da accorgersi che qualcosa non andasse, costringendola a fare un test di gravidanza e mantenendone nascosto il risultato. Finché un giorno l'uomo decise di farla: mentre un suo amico la teneva ferma sul pavimento, il nonno praticò un aborto "fai da te". «Sentivo come se stessi per morire. Mi disse che non sarei stata più incinta, poi mi lasciò sanguinante sul pavimento». Gli abusi del nonno sulla nipote sono andati avanti ogni settimana per diversi anni. Poi 3 anni fa, nel novembre del 2016, Charlotte capì che il nonno doveva essere punito, e denunciò tutto alle forze dell'ordine. Al processo il nonno fu accusato di 24 reati contro la nipote. A causa anche dell'assenza di qualsiasi rimorso, Raymond Hodges fu condannato a