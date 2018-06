Torna la paura negli Usa. Sparatoria nella notte all' Art festival di Trenton, New Jersey, dove due uomini hanno aperto il fuoco sulla folla ferendo 20 persone, di cui 4 sono in gravi condizioni: uno è un ragazzino di 13 anni. Tra i feriti anche uno dei due assalitori. Lo riferiscono le forze dell'ordine che hanno alluso ad una lite degenerata e non ad un attacco terroristico.

