Neonato viene lasciato morire di fame e seppellito in una scatola dai genitori

Venerdì 16 Agosto 2019, 16:53

e loIl padre del bambino, Anthony Clark, e la madre, Catherine Davies, che viveva a Bolton, sono statidopo aver ucciso il figlio di appena una settimana di vita chiudendolo in una scatola e seppellendolo.è stato trovato privo di vita dalle autorità. Quando è stato rinvenuto pare fosse morto da oltre 6 settimanel le analisi sul corpo hanno mostrato gravi segni di disidratazione e malnutrizione: dopo la nascita il picolo è stato abbandonato a se stesso, senza essere accudito. Ian è morto dopo 4 giorni dal parto, poi è stato seppellito dai genitori, conviniti che nessuno avrebbe mai scoperto nulla visto che avevano fatto di tutto per tenere nascosta la gravidanza.I genitori sono stati condannati a 15 mesi. I due non hanno mai fatto una visita, non si sono mai rivolti a uno specialista, hanno tenuto la gravidanza nascosta a chiunque, così non è stato chiaro capire se il bimbo fosse morto per cause naturali o meno.