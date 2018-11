Resti mummificati di un neonato trovati in casa della mamma morta: la rivelazione choc

Bimbo di 9 anni ammazzato di botte da fratello e sorella: non voleva fare i compiti​

A circa un mese di distanza dalla, treche si erano recati indell'anziana donna per mettere in ordine hanno fatto una. In una piccola credenza, nascosta nel sottoscala, hanno infatti rinvenuto una scatola contenente i, coperti da alcuni vestiti.L'agghiacciante scoperta è avvenuta a, nell'abitazione dove, anziana deceduta a gennaio dello scorso anno, viveva da sola da anni dopo il divorzio dal marito, Melvin. I tre fratelli, un uomo e una donna, figli della coppia, dopo il tremendo rinvenimento hanno subito denunciato tutto alla polizia. Come riporta Metro.co.uk , il detective Matthew Wilkinson, che si è occupato del caso, non ha usato mezzi termini: «Questo è il caso più tremendo e misterioso che mi sia mai capitato in 25 anni di carriera».Il terribile sospetto che era venuto ai tre fratelli è stato confermato dalle indagini: con tutta probabilità, quei resti sono di un fratello mai conosciuto dai figli di Carol e Melvin, che però era. I tre fratelli, infatti, hanno tutti meno di 50 anni, mentre le analisi deifanno pensare che i resti risalgano almeno a cavallo tra gli. A causa dellodel corpo, però, non è stato possibile in alcun modo stabilire con esattezza ladel neonato, né capire se sia morto prima, durante o dopo il parto. L'unica certezza fornita dalle analisi post mortem è che la morte sembrerebbe avvenuta per, escludendo quindi l'ipotesi dell'infanticidio: sul corpo, infatti, non ci sarebbe alcun segno di violenza. «Noi non ne sapevamo nulla» - spiegano i tre fratelli - «Nessuno ci aveva mai parlato di un altro bambino nato dai nostri genitori».Il mistero, però, sembra destinato a rimanere senza soluzione:, l'ex marito di Carol e padre dei tre figli, è stato sentito dagli inquirenti ma ha sempre negato di sapere di quel corpicino mummificato nascosto in casa da chissà quanti decenni. Gli investigatori non credono alla sua spiegazione e, pur senza adottare provvedimenti restrittivi nei confronti dell'anziano, hanno infatti dichiarato: «Molti aspetti di questa vicenda restano insoluti, ma è decisamente più probabile che quel neonato fosse figlio della coppia e non di altre persone. Siamo costernati per la scoperta che i tre fratelli hanno dovuto fare, comprendiamo il loro dolore e anche il dramma vissuto dalla madre, che si era portata un tragico segreto fino alla tomba».