Nefertiti, «so dove potrebbe essere la tomba perduta della regina»: la rivelazione dell'archeologa

Nefertiti è stata una delle più grandi regine d'Egitto che la storia ricordi. La sposa del faraone Amenhotep IV regnò in uno dei periodi di massimo splendore per la civiltà che si sviluppò sulle rive del Nilo. Ciò che le successe dopo la morte, però, resta ancora un mistero: dove è stata sepolta Nefertiti? Dove si trova la sua tomba? La dottoressa Salima Ikram, dell'Università americana del Cairo, potrebbe avere scoperto dove riposa la regina.

Le parole dell'archeologa

Durante un'intervista rilasciata all'Us Sun, la dottoressa e archeologa Salima Ikram ha spiegato dove potrebbe trovarsi la tomba di Nefertiti: «La regina era la moglie di Amenhotep IV e la matrigna di Tutankhamon, visse nell'XIV secolo a.C. So dove potrebbe essere la sua tomba perduta. Per molto tempo, si è discusso sulla sua tomba: si trova dietro a quella di Tutankhamon? I test scientifici hanno dato risultati ambigui.

Il busto di Nefertiti

La bellezza della regina Nefertiti è arrivata fino ai giorni nostri, grazie al ritrovamento di vari busti che la rappresentano. Il busto che la raffigura è stato replicato molte volte e l'originale si trova ancora al Neues Museum di Berlino. Il sito del museo descrive così Nefertiti: «L'aspetto senza tempo del volto è diventato un'icona di bellezza negli ultimi 100 anni». Il busto venne ritrovato a Tell el-Amarna all'interno di un laboratorio, ma il suo corpo non è mai stato localizzato.

