Navalny, morto all'improvviso il medico che lo curò dopo l'avvelenamento: mistero sulle cause

Il medico russo che ha curato Alexey Navalny dopo l'avvelenamento da Novichok, la scorsa estate, all'ospedale di Omsk, è morto improvvisamente a 55 anni. Lo rende noto lo stesso ospedale con una dichiarazione riportata dalla Cnn, senza rendere note le cause del decesso.

«Con rammarico, vi informiamo che il vice capo medico per l'anestesiologia e la rianimazione dell'ospedale di emergenza №1, assistente del dipartimento dell'Università statale di medicina di Omsk, dottore di ricerca in scienze mediche Maksimishin Sergey Valentinovich è improvvisamente morto», si legge nella dichiarazione dell'ospedale, che non ha menzionato una causa di morte. Maksimishin Sergey Valentinovich era considerato uno dei migliori medici della struttura ospedaliera.

Navalny domani in tribunale

Alexey Navalny sarà portato domani al tribunale Babushkinsky di Mosca per l'udienza sul caso di diffamazione contro un veterano della seconda guerra mondiale. Lo ha detto alla TASS la portavoce del tribunale Alexandra Savelyeva. «Navalny sarà portato in aula per partecipare personalmente all'udienza», ha detto. Secondo l'accusa, Navalny il 2 giugno ha caricato un video su un canale telegram e una pagina Twitter in cui il veterano della seconda guerra mondiale Ignat Artyomenko esprimeva la sua posizione civica a sostegno degli emendamenti alla Costituzione. Navalny avrebbe espresso commenti volutamente falsi che danneggiano l'onore e la dignità del veterano e minano la sua reputazione, causandone così la sofferenza. Navalny si dice innocente. L'articolo sulla diffamazione prevede una multa o lavori sociali obbligatori. Navalny al momento è tenuto nel centro di detenzione Matrosskaya Tishina.

Il post sul suo blog

Nel pomeriggio Navalny ha inoltre pubblicato un post sul suo blog: «Possono mantenere il potere, usandolo per un guadagno personale, solo contando sulla nostra paura. Ma noi, avendo superato la paura, possiamo liberare la nostra patria da una manciata di ladri usurpatori. E facciamolo. Siamo obbligati a farlo. Per voi stessi e per le generazioni future. La verità è dalla nostra parte. Siate liberi», il testo scritto.

