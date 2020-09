Navalny fuori dal coma, è sveglio e reattivo. I medici: non escluse ancora conseguenze da avvelenamento

Secondo il governo tedesco - trasferito a Berlino dalla Russia con un volo speciale - Navalny è stato avvelenato con l'agente nervino Novichok.

1/2 🇬🇧 The condition of Alexei #Navalny has improved. The patient has been removed from his medically induced coma and is being weaned off mechanical ventilation. He is responding to verbal stimuli.

Il paziente, ricoverato il 2 agosto allo Charité di Berlino, «reagisce agli impulsi», si legge nella nota. «Effetti di lungo periodo a causa dell'avvelenamento continuano a non poter essere esclusi», aggiungono i medici dello Charité. Nella nota dei sanitari si sottolinea che i medici hanno uno scambio stretto e costante con la moglie del dissidente russo, e che anche le informazioni sul suo stato di salute vengono divulgate con il consenso della consorte.