Nascosti dentro le auto per arrivare in Europa, giovani immigrati scoperti al confine

Martedì 28 Maggio 2019, 10:01

Una mossa disperata e rischiosissima, pur di superare il confine e approdare in Europa. Quattro, tre ragazzi e una ragazza, si eranoall'interno di alcune, in doppi fondi creati 'ad hoc' tra il motore e l'abitacolo, in condizioni di pericolo. Il loro tentativo di passare ilè però fallito alla dogana di, dove sono stati scoperti dai militari spagnoli della Guardia Civil.Durante alcuni controlli di veicoli immatricolati in, alla frontiera spagnola, la Guardia Civil ha scoperto che i quattro ragazzi,, si erano nascosti all'interno delle, rischiando anche l'asfissia. Due di loro sono stati trovati proprio sotto il cruscotto, un altro sotto i sedili posteriori e un altro incastrato sotto un'auto. Dopo essere stati fermati, i giovani, provenienti dall'Africa subsahariana, sono stati anche soccorsi dal momento che respiravano con difficoltà e si trovavano in un preoccupante stato di disidratazione. Lo riporta anche Il Messaggero I casi più preoccupanti riguardano due dei giovani immigrati fermati al confine tra Marocco e Spagna, che hanno accusato, oltre all'asfissia, un forte disorientamento e problemi alle articolazioni. I conducenti delle auto fermate sono dei ventenni marocchini.